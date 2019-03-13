В среду первой седмицы Великого поста, 13 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Ему сослужили наместник обители митрополит Павел и братия Лавры в священном сане.

Фото: УПЦ

Богослужебные песнопения исполняли хоры братии монастыря под руководством архимандрита Поликарпа (Линенко) и архимандрита Геронтия (Борисевича), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Литургией Преждеосвященных Даров называется богослужение, во время которого верующим предлагаются Святые Дары, освященные на предыдущей полной литургии – святителя Василия Великого или святителя Иоанна Златоуста. Эта традиция берет начало еще со времен апостольских преемников и утверждена Правилами Лаодикийского и Трулльского Соборов. Сам чин этой Литургии (без Евхаристического Канона) был сформирован под влиянием особого отношения к периода Святой Четыредесятницы как времени строгого поста и покаяния.

После отпуста Предстоятель поздравил верующих с третьим днем Великой Четыредесятницы. «Пусть Господь каждого из нас укрепляет в этом подвиге. Пусть Господь наставляет наши стопы на путь мира, ведущего к вечной жизни!», — пожелал Блаженнейший Владыка и благословил паству.

Сегодня вечером Архипастырь совершит чтение третьей части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре Киева.