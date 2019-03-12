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Вечером 9 марта группа агрессивно настроенных сторонников ПЦУ помешала приезду архиепископа Винницкого и Барского Варсанофия Украинской Православной Церкви в село Бохоники Винницкой области.

Фото: УПЦ

Владыка намеревался совершить всенощное бдение в местном Иоанно-Богословском храме, однако группа активистов заблокировала дорогу, ведущую в деревню. Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

В результате архиерей с духовенством, которое его сопровождало, вынужден был служить молебен в поле под открытым небом.

По факту действий сторонников ПЦУ настоятелем Иоанно-Богословского храма протоиереем Олегом Мельником было составлено заявление в правоохранительные органы. В полиции пообещали дать надлежащую оценку противоправным действиям активистов.
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