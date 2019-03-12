В Неделю Торжества Православия, 17 марта, в Одессе и Запорожье пройдут многотысячные крестные ходы УПЦ.

Фото: УПЦ

В Одессе в этот день на Соборной площади пройдет общегородской крестный ход с молитвой о мире в Украине, сообщает «Православная Одесса».

В этот день Одесский Митрополит Агафангел возглавит праздничную Божественную Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. После завершения праздничной Литургии в 12.00 будет совершен Чин Торжества Православия, на который прибудут множество крестных ходов со всех православных храмов Одессы и будут принесены все чтимые святыни – чудотворные иконы Божией Матери и ковчеги с частицами мощей святых великих угодников Божиих.

«Все духовенство города с преднесением этих святынь совершит крестный ход по Соборной площади, вознося Господу молитвы о богохранимой стране нашей Украине и ее благочестивом народе. После окончания шествия всем участникам крестного хода будет предложен чай и угощения. Принесенные святыни со всей Одесской Епархии будут находиться в Соборе для поклонения весь день до самого вечера», - сообщают организаторы.

Также 17 марта в городе Запорожье состоится традиционный крестный ход с прибывающей святыней — иконой Божьей Матери «Касперовская». Встреча Иконы Богородицы и начало крестного хода - в 15.00 у храма Святых Петра и Февроньи. Далее торжественная процессия проследует до Свято-Покровского архиерейского собора, где по окончании состоится Чин Торжества Православия.

В Одесской и Запорожской епархиях УПЦ призывают всех верующих в этот день принять участие в совместной молитве, присоединившись к многотысячным крестным ходам.