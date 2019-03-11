В Коростене (Житомирская область) состоялась встреча митрополита Овручского и Коростенского Виссариона с представителями ОБСЕ. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы нарушения прав верующих Овручской епархии УПЦ в связи с ситуацией вокруг создания ПЦУ.



Фото: УПЦ

Помимо прочего были рассмотрены случаи вмешательства некоторых глав райгосадминистраций в церковную жизнь православных приходов с целью захвата храмов для перевода их во вновь ПЦУ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии

Наблюдателям были предоставлены видеодоказательства.