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В Коростене (Житомирская область) состоялась встреча митрополита Овручского и Коростенского Виссариона с представителями ОБСЕ. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы нарушения прав верующих Овручской епархии УПЦ в связи с ситуацией вокруг создания ПЦУ.


Фото: УПЦ

Помимо прочего были рассмотрены случаи вмешательства некоторых глав райгосадминистраций в церковную жизнь православных приходов с целью захвата храмов для перевода их во вновь ПЦУ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии

Наблюдателям были предоставлены видеодоказательства.
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