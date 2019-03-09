Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев объяснил, почему согласился стать доверенным лицом кандидата в Президенты Петра Порошенко. В частности, режиссер отметил, что хочет, чтобы страна продолжала курс в направлении ЕС и НАТО.

Об этом Сеитаблаев заявил в эфире "5 канала", отвечая на вопрос, почему согласился на предложение быть доверенным лицом Порошенко.

«Потому что я боюсь, это во-первых. Как я уже говорил, мне 47 лет, я довольно взрослый человек. У меня четверо детей. Я хочу, чтобы страна также стратегически продолжала направление в НАТО и ЕС. Потому что я убежден, что именно эти два института способны обеспечить достойное существование нашей страны. Я говорю об этой мечте и этом пути в ЕС. А во-вторых, хочу, чтобы наша страна была защищена, потому что так произошло, что мы живем рядом с соседом, который всю свою историю пытается сделать так, чтобы Украина была метрополией либо частью этой империи. И это, пожалуй, два главных вопроса, почему я не молчу, почему я поддерживаю этого кандидата и почему я делаю то, что могу делать», - сказал Сеитаблаев.

На вопрос ведущей, получает ли он деньги за то, что является доверенным лицом Петра Порошенко, как кандидата на пост президента, Сеитаблаев ответил: «Деньги не получаю».

Также режиссер вспомнил разговор с одним военным два года тому назад, когда он посмотрел "Киборгов".

«Мы с ним много разговаривали, как жить, ведь многое не происходит, хотя так, стратегически мы идем в правильном направлении. И я спросил у него, как ты держишься, зная, что не происходят так быстро эти перемены в стране? И нам еще нужно многое сделать, чтобы ощутить эти перемены. И он сказал: «Да, я всё это знаю, но я каждое утро просыпаюсь и чищу свой автомат». Я потом понял метафору этого выражения. Мы каждый на своем месте обязаны делать всё для того, чтобы это стратегическое направление происходило. Можешь забить гвоздь - забивай, можешь снимать кино и говорить о каких-то сверхважных вещах - снимай и говори, можешь петь и делать своё дело - делай».