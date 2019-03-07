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Национальное антикоррупционное бюро на сегодняшний день не ведет ни одного дела, в котором фигурировал бы хоть один из действующих кандидатов на пост Президента.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос журналистов, сообщает Укринформ.

«В НАБУ нет дела, в котором бы фигурировало лицо, являющееся кандидатом на пост Президента Украины. Если мы говорим о производстве, которые расследует антикоррупционное бюро, то заявления, конечно, есть и многие из них имеют провокационный характер. Поэтому делать заявления о том, что кто-то где-то фигурирует, я не буду», - отметил Сытник.

Он подчеркнул, что деятельность НАБУ находится вне политики.

«Мы всегда говорили, что НАБУ является аполитичным органом. Хотя некоторые заявления иногда приходят из 30 общественных организаций, совершенно разных, но заявление написано одинаково. Такое есть. Но мы это анализируем не только с точки зрения наличия оснований для начала расследования, а также с точки зрения насколько это возможно является злоупотреблением права на обращение перед выборами «, - отметил Сытник.

 
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