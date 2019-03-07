Элладская Православная Церковь не стала выносить решения по ситуации в Украине на заседаниях постоянного Священного Синода, проходивших 4 - 6 марта в Афинах.

Фото: Ромфея

На заседаниях Синода Элладской Православной Церкви подробно осуждались предложения правительства Ципраса по изменению Конституции Греции, провозглашении «религиозного нейтралитета» и вывода греческих священнослужителей из состава государственных служащих, сообщает греческое информагентство «Ромфея».

Помимо этого, члены Синода рассмотрели и украинский вопрос, однако его обсуждение также решено продолжить.

«Мы сегодня тоже обсуждали украинский вопрос, но мы ещё не подошли к концу. По этому вопросу проводятся заседания компетентных комитетов», — заявил Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним по окончании Синода.

Что касается признания новой церковной структуры Украины, то агентство «Ромфея» отмечает, что афино-фанарские отношения сейчас переживают серьёзный кризис, что может сказаться на позиции Элладской Православной Церкви по Украине.