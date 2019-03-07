B сети появились новые доказательства того, что компания Президента Петра Порошенко «Ленинская Кузня» принимала активное участие в разграблении государственного бюджета страны.

Соответствующее видео блогер Анатолий Шарий опубликовал в YouTube в среду, 6 марта.

Так, доказательствами, представленными в видео, стали договоры, которые свидетельствуют о том, что Киевский бронетанковый завод закупил у “Ленинской Кузни”, которая тогда еще принадлежала президенту Порошенко, на 25 млн гривен продукции, например, колесных редукторов, которые на самом деле не производятся на заводе.

Напомним, во время визита в Запорожье Порошенко сорвал с головы девушку шапку, задавшую ему вопрос о Шарие. Также ранее Порошенко со сцены оскорбил горняков во Львовской области, а на Томос-туре назвал «москальским провокатором» активиста, спросившего президента о коррупции. Также президент послал в АТО человека, спросившего у него о налогах и ударил по лицу девушку в Александрии.