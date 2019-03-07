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ЕС удалось преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе и перестроить управление миграционными потоками. Об этом заявил коммисар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос на заседании Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина.

Вместе с тем, в ЕК отмечают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики ЕС.

«Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия (мигрантов. - Ред) отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне, и в сотрудничестве с нашими партнерами мы работаем над обеспечением законных путей въезда (в ЕС. - Ред.), одновременно увеличивая масштаб возвращения (незаконно въехавших. - Ред.)», - заявил Аврамопулос.

ЕК также опубликовала перечень необходимых срочных мер в области миграции. В них входит увеличение помощи Марокко на западном средиземноморском маршруте. В западном Средиземноморье также необходимы меры по улучшению управления миграционной ситуацией в том, что касается возврата мигрантов домой, рассмотрения прошений об убежище и обеспечения достойных условий размещения мигрантов.
ForUm

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