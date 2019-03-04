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Русская Православная Церковь не признает Православную Церковь Украины и украинскому духовенству невозможно договориться с Предстоятелем УПЦ Митрополитом Онуфрием и Предстоятелем РПЦ Патриархом Кириллом.

Фото: pravda.com.ua

Это сам признал предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний в интервью "Украинской правде".

По его словам, митрополит Онуфрий на 100% предан интересам российской Церкви, поэтому для перехода общин УПЦ в ПЦУ нужно говорить с приходом, а не руководством церкви.

«Я считаю, что вести с ним переговоры – нереально. Вести с ним переговоры об объединении очень сложно. Все начнется "из низов". Народ должен сказать, в какой Церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Если начинать сейчас переговоры "с верхов" Церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до (Объединительного) Собора, но с их стороны не было никакого желания. Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы – автокефальная церковь, а они – структура Московского Патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью», – сказал Епифаний.

 
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