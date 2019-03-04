Американская архиепископия Константинопольского Патриархата может расколоться из-за действий Патриарха Варфоломея в Украине, один греческий приход уже перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ).

Фото: Пресс-служба Константинопольского патриархата

Об этом сообщил протоиерей Иоанн Уайтфорд, служащий в храме святителя Ионы в Техасе (РПЦЗ), передают «РИА-Новости».

Американская архиепископия Константинопольского Патриархата была учреждена в 1922 году. Туда были включены греческие приходы, находившиеся тогда в юрисдикции Алеутской и Североамериканской епархии РПЦ. Американская архиепископия играет важную роль в жизнь Константинопольского Патриархата, отчисляя туда значительные финансовые средства.

«Реакции в США к событиям, происходящим с Церковью в Украине, весьма различны. Среди греков в Северной Америке есть те, кто поддерживает своего Патриарха вне зависимости от того, что он делает, - некая такая братская общность. Очень многие находятся в смятении, замешательстве в связи со всеми событиями. Есть и голоса, которые очень даже хорошо слышно, которые не принимают действия Константинопольского Патриархата в Украине», - сказал протоиерей Иоанн Уайтфорд на конференции в Москве.

По его словам, в городе Лаббок штата Техас, часть одного прихода, относящегося к Американской архиепископии, уже перешла в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви (самоуправляемой Церкви в составе РПЦ) именно в связи с вторжением Константинополя на каноническую территорию другой поместной Церкви вУкраине, что прихожане никак не могли принять.

«Со мной связывались представители греческих приходов и спрашивали, что, собственно, происходит?.. Большинство других представителей поместных Церквей в Северной Америке ясно высказались о своем неприятии данной позиции (Константинополя). Конечно же, украинский экзархат, который находится в юрисдикции Константинопольского патриархата, является исключением из этого правила. Русская Зарубежная Церковь полностью поддерживает все действия, которые предпринимает Русская Православная Церковь», - сообщил священник.