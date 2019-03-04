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Константинопольский Патриархат не намерен обсуждать украинский церковный вопрос на всеправославном уровне.

Фото: АР

Это следует из ответа патриарха Варфоломея на письмо Антиохийского Патриарха Иоанна, опубликованное на официальном сайте РПЦ, передает «Интерфакс».

«После того, когда четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора (на Крите в 2016 году – прим.ред), чему нет оправданий, и Ваша древняя Церковь была одной из них, Вселенский Патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом», - говорится в письме Варфоломея

Глава Константинопольской Церкви заверяет, что вмешался в церковные дела Украины, движимый «любовью и самопожертвованием», при этом «без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола», а также «следуя церковной традиции и канонам».

Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей в Украине. В ответ Синод Московского Патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем. Созвать всеправославный форум по украинскому вопросу первым предложил патриарх Кирилл ещё 31 августа на встрече с патриархом Варфоломеем. Позже эту идею поддержали, кроме Антиохийского Патриархата, Польская, Сербская, Кипрская, Румынская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии.
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