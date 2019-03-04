В Киеве полицейские задержали женщину, которая после родов оставила младенца в заброшенном доме.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что неделю назад местная жительница была беременна и родила, но ребенка у нее нет. На улицу Фрометовскую выехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить указанную информацию.

Во время общения с соотрудниками полиции женщина призналась, что преждевременно родила в домашних условиях. По ее словам, девочка родилась мертвая, и она вынесла пакет с телом ребенка и оставила в разрушенном доме. 35-летняя киевлянка показала место, где младенца обнаружили правоохранители.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а роженицу доставили в управление полиции. С ней общаются следователи, чтобы установить причины такого поступка.

Следственным отделом начато уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.