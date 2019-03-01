В селе Старая Жадова Черновицкой области, где прошло детство главы новой церкви Украины Епифания, община храма Архангелов Михаила и Гавриила приняла решение остаться в лоне Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на своей странице в Фейсбук, настоятель храма на собрании напомнил прихожанам, что, согласно грамоте, полученной в 1990-е годы от Патриарха Алексия II, УПЦ является самостоятельной в своем управлении. При этом священник заметил, что не может сказать того же самого о церкви, созданной в Украине в конце прошлого года, потому что, согласно полученному Томосу, "без Варфоломея они не могут взять даже ложку, чтобы поесть".

В результате голосования абсолютным большинством голосов прихожане засвидетельствовали желание остаться верными канонической Украинской Православной Церкви.

Одна из активных сторонниц ПЦУ, которая агитировала жителей села за переход в новую церковную структуру, предложила это и настоятелю, на что тот ответил: "Я готов уступить вам место в Царствии Небесном, а сам согласен стоять при входе на коленях, но вести людей в тартар и вечную погибель не буду".

По информации пресс-службы епархии, в селе Старая Жадова планируют провести собрание территориальной общины, чтобы таким образом все-таки перевести местный приход в ПЦУ. В пресс-службе отмечают, что это довольно странное решение, поскольку в селе уже есть храм бывшего Киевского Патриархата, куда, по словам местных жителей, ходят около 10-15 человек.