Иерарх новой Церкви не понимает, почему на Буковине верующие остаются в УПЦ.

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Комментируя ситуацию с «переходами» из Украинской Православной Церкви в ПЦУ митрополит УПЦ КП Черновицкий и Буковинский Даниил сообщил журналистам, что не понимает, почему православные буковинцы не переходят в их структуры, сообщило интернет-издание «Молодий буковинець».

«Нечем хвастаться. Мне кажется, что 11 или, может, 12 церквей перешли. Но есть такие, которые о себе ярко еще не заявили. Поэтому неизвестно, не вернутся ли они еще в Москву», — отметил архиерей.

Упорно называя Украинскую Православную Церковь «Москвой», он подчеркнул, что для него тот факт, что «Буковина так «прилепилась» к Москве», является «открытым».

Вместе с тем, в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщают о еще одном приходе, который абсолютным большинством голосов подтвердил верность Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Голосование религиозной общины в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Старожинецкого района состоялось 24 февраля года. Это четвертый приход, который подтвердил верность своей Церкви на прошлой неделе.