ЗСУ знищили пункт управління підрозділами БпЛА ворога

Повітряні сили ЗСУ 4 травня ударили по пункту управління підрозділами БпЛА російської армії — ліквідували 20 російських військових разом із технікою.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Цей пункт управління розташований у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Як зазначили в Генштабі, на пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. У результаті удару вдалося ліквідувати до 20 окупантів та знищити їхню техніку.

«Відважні пілоти Повітряних сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну», — додали в Генштабі.

Зазначимо, що так звані російські військкори написали, що ввечері 4 травня українські війська нібито перейшли в наступ поблизу села Тьоткіно, що на території Курської області. За їхніми даними, у наступі беруть участь до 250 військових ЗСУ, понад 15 одиниць важкої техніки, а також квадроцикли, якими пересувається піхота.

Українське командування не коментувало відновлення наступу на території Курщини. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Курська операція, що триває вже дев’ять місяців, «досягла більшості поставлених цілей».

Начальник Генерального штабу Збройних сил рф Валерій Герасимов під час доповіді главі рф володимиру путіну 26 квітня заявив про звільнення території Курської області. Окремо він відзначив військовослужбовців КНДР, які, за його словами, взяли активну участь у звільненні Курщини.

Генштаб ЗСУ заперечив заяви представників вищого командування росії про нібито завершення бойових дій на території Курської області. Там наголосили, що операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.

Президент Володимир Зеленський також казав, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей росії.