Курйоз космічного масштабу: Фото Трампа-джедая з червоним мечем стало мемом

У Галактиці Білого дому, настав День "Зоряних війн"! Щоб відзначити цю священну дату (і, мабуть, показати, хто тут головний герой), адміністрація опублікувала у соцмережах епічне фото. На ньому - Дональд Трамп, створений штучним інтелектом, у повній джедайській амуніції, готовий, здавалося б, захищати Республіку (або принаймні американські прапори та орланів на тлі).

Підпис під фото також не пас задніх, бадьоро тавруючи "радикальних лівих божевільних" як "Імперію" і бажаючи всім "Хай буде з вами Сила!". Усе виглядало як ідеальна космічна сага... допоки фанати "Зоряних війн" не придивилися до однієї крихітної, але смертельно важливої деталі.

Це ж червоний!

Так-так, у руці Трампа-джедая красувався... світловий меч червоного кольору! А якщо ви хоч трохи знаєте Галактику, то знаєте, що червоний світловий меч — це візитівка зовсім не джедаїв, а їхніх заклятих ворогів — ситхів! Темна сторона Сили, гнів, ненависть, жага до влади – ось про що кричить цей колір.

Інтернет вибухнув. Не від захоплення, а від щирого подиву та сміху. "Це що, приховане послання?", "ШІ знає щось, чого не знаємо ми?", "Може, він хотів бути джедаєм, але Темна сторона виявилася сильнішою?", "Це як оголосити себе героєм, тримаючи в руках зброю головного лиходія!" – жартували користувачі.

Поки Білий дім називав опонентів "Імперією", фото несподівано перетворило їхнього "джедая" на... ну, не зовсім того, кого планували. Вийшов класичний кіноляп космічного масштабу, який повністю зруйнував героїчний образ.

Тож, хоч Білий дім і намагався вшанувати День "Зоряних війн" з розмахом, одна "ситхська" деталь перетворила епічну картинку на привід для жартів. Можливо, наступного разу варто перевірити колір меча перед публікацією? Бо іноді навіть ШІ може ненароком видати страшну правду... або просто переплутати світлі та темні сторони Сили.

Хай Сила (і правильні кольори) буде з ними наступного року!