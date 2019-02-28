После завершения собрания территориальной общины села Круты Нежинского района глава райсовета этого района Олег Бузун в оскорбительной форме высказался в соцсети о своих избирателях, которые по религиозным убеждениям отказались поддаться провокациям и менять подчиненность прихода. Сам Бузун присутствовал на собраниях.

Фото: nizhyn-rayrada.cg.gov.ua

Чиновник выражал свое недовольство тем, что жители Нежинщины отвергли агитацию за ПЦУ, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Никаких решений относительно местной религиозной общины на собрании от 27 февраля в селе Круты принято не было.

Похоже, что от такого результата у Олега Бузуна сдали нервы и он решил выругаться в социальных сетях. Бузун обозвал своих избирателей «червями» и «промосковскими агентами». В своей публикации он охарактеризовал нежинское общество как «гниль». По его словам, к таким выводам он пришел после собрания в Крутах.