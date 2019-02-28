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Государственная пограничная служба Украины в прошлом году отказала в пересечении границы 84 гражданам Израиля, тогда как Израиль не пропустил на свою территорию более 3,5 тысяч украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, передает Укринформ.

В частности, он подчеркнул, что процент отказов со стороны украинских пограничников в отношении граждан Израиля не высок по сравнению с израильской стороной.

«В прошлом году ГПСУ отказала в пересечении границы 84 гражданам Израиля, в то время как Израиль - более 3,5 тысячам украинцев», - сказал Слободян.

Кроме того, с начала этого года, по данным пресс-секретаря ГПСУ, Израиль не пропустил уже почти 600 граждан Украины, а украинская сторона - 120 израильтян. Поэтому эту проблему надо рассматривать в паритетном формате, заявил он.

Слободян также опроверг заявление народного депутата Георгия Логвинского о том, что якобы после его вмешательства группу израильтян 15 февраля пропустили в Украину.

«У народного депутата нет таких полномочий, это выдача желаемого за действительное. Решение о пересечении государственной границы принимает непосредственно инспектор ГПСУ, который несет за это уголовную ответственность. Ни народный депутат, ни даже глава службы (ГПСУ. - Ред.) повлиять на пересечение госграницы не может», - сказал Слободян.

Он отметил, что ситуацию с гражданами Израиля, которая возникла, надо рассматривать в контексте безопасности.

«Мы действительно иногда отказываем, но это обосновано рядом новых угроз, которые появляются в последнее время», - сказал представитель ГПСУ.

Напомним, ранее Слободян сообщил, что в Украине в последнее время возросло количество случаев отказа в пересечении границы на въезд гражданам Израиля.
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