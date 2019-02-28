также в разделеРелигия
Ровенские священники сдали кровь для военных 7
В Луцке возле Волынской ОГА проходит молитвенное стояние верующих УПЦ 20
Криворожский горсовет проголосовал против принятия проекта о строительстве храма УПЦ 14
Запорожский митрополит УПЦ призвал верующих вакцинироваться от кори 7
Церковь утвердила текст молитвы перед принятием лекарства 16
Епископ УПЦ: Православные Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства 10
В Совете Европы епископ УПЦ рассказал о нарушениях прав верующих в Украине 11
Архиепископ Православной Церкви Чешских земель и Словакии запретил в епархии сослужить с духовенством ПЦУ 61
Румыноговорящие общины УПЦ на Буковине подтвердили верность Митрополиту Онуфрию 20
Винницкая ОГА пригрозила УПЦ отключить электричество и отопление в случае отказа сменить название 74
Запорожский митрополит УПЦ напомнил бывшему Винницкому архиерею смысл притчи о блудном сыне 17
СМИ: официального реестра перехода общин в ПЦУ не существует 24
В Одессе активист призвал сторонников ПЦУ к захвату собора УПЦ 16
Представители духовенства Волынской епархии УПЦ и Нацполиции обсудили межконфессиональную ситуацию 11
На Сумщине собирали подписи за переход в ПЦУ у жителей села, собравшихся на концерт 32
Министерство образования включило в школьную программу историю создания ПЦУ 24
Пражский архиепископ издал указ о запрете сослужения со священниками новой украинской Церкви 33
Синод РПЦ призвал власти Украины прекратить гонения верующих УПЦ 65

Сербская Православная Церковь сформулировала официальную позицию относительно церковной ситуации в Украине. В Сербской Церкви подчеркнули, что Украинская Православная Церковь, возглавляемая Митрополитом Онуфрием, единственная Церковь, которую она знает и признаёт.

Фото: Фокус

Об этом говорится в заявлении бюро печати и массовой информации СПЦ, распространенном в четверг в Москве, сообщает «Интерфакс-Религии».

«Сербская Православная Церковь не признаёт в качестве "автокефальной Церкви Украины" провозглашенную, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную "конфедерацию" украинских раскольнических группировок», - говорится в заявлении.

Согласно документу, «раскольники остались раскольниками», и «единожды раскольник - раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния».

«Единственной Церковью, которую Сербская Церковь знает и признаёт, является каноническая Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», - говорится в заявлении СПЦ.


Вторжение Константинопольского патриархата на территорию Русской Церкви в документе характеризуется как неканоничное, а созванный в Киеве при участии Константинополя объединительный собор назван «разъединительным и разделительным лжесобором, еще глубже выкопавшим ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украины».

Сербскому духовенству рекомендовано воздерживаться от литургического и канонического общения не только с духовенством ПЦУ, но также с архиереями и клириками, которые служат с ним или имеют с ним общение.

Сербская Православная Церковь также «просит и умоляет» Константинопольского Патриарха пересмотреть принятые им решения, дабы восстановить «благословенный мир и единство поместных святых Божиих Церквей».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги