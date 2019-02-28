Сербская Православная Церковь сформулировала официальную позицию относительно церковной ситуации в Украине. В Сербской Церкви подчеркнули, что Украинская Православная Церковь, возглавляемая Митрополитом Онуфрием, единственная Церковь, которую она знает и признаёт.

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Об этом говорится в заявлении бюро печати и массовой информации СПЦ, распространенном в четверг в Москве, сообщает «Интерфакс-Религии».

«Сербская Православная Церковь не признаёт в качестве "автокефальной Церкви Украины" провозглашенную, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную "конфедерацию" украинских раскольнических группировок», - говорится в заявлении.



Согласно документу, «раскольники остались раскольниками», и «единожды раскольник - раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния».

«Единственной Церковью, которую Сербская Церковь знает и признаёт, является каноническая Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», - говорится в заявлении СПЦ.



Вторжение Константинопольского патриархата на территорию Русской Церкви в документе характеризуется как неканоничное, а созванный в Киеве при участии Константинополя объединительный собор назван «разъединительным и разделительным лжесобором, еще глубже выкопавшим ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украины».



Сербскому духовенству рекомендовано воздерживаться от литургического и канонического общения не только с духовенством ПЦУ, но также с архиереями и клириками, которые служат с ним или имеют с ним общение.



Сербская Православная Церковь также «просит и умоляет» Константинопольского Патриарха пересмотреть принятые им решения, дабы восстановить «благословенный мир и единство поместных святых Божиих Церквей».