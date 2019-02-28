Председатель правления «Общественного вещания» Зураб Аласания заявил, что НОТУ признает себя виновными за ситуацию с «Евровидением».



Об этом он сказал во время пресс-конференции НОТУ относительно решения о том, что Украина не будет участвовать в «Евровидении-2019», сообщает Громадське.

«Мы берем на себя вину за ситуацию с «Евровидением» и хотим общественного диалога. Также мы пока не собираемся разрывать контракт с СТБ. Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию», - отметил Аласания.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложилиучаствовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась.

Позже НОТУ отказалась от участия в песенном конкурсе.