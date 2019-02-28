Верховная Рада приняла к сведению предварительный отчет временной следственной комиссии для расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, а также продолжила работу ВСК на три месяца.

Депутаты приняли проект постановления №10020 290 голосами, сообщает 112 Украина.

«В связи с нерешенными вопросами по проведению выездных заседаний в определенных на заседании временной следственной комиссии приоритетных регионах, в частности в Харьковской и Запорожской областях, не считаем завершенной в полной мере работу ВСК по выполнению возложенных ВР задач», - говорится в пояснительной записке.

Глава ВСК, внефракционный нардеп Борислав Береза представил отчет, в котором в частности указано:

на данный момент не установлены лица, которые заказали нападение на Устименко В.,

на данный момент не установлены лица, которые заказали нападение на Михайлика А.,

не установлены заказчики и организаторы нападения на Стерненка С.,

ни одному лицу не сообщено о подозрении в деле Самарского С.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.