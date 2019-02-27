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В епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии официально запретили сослужить с представителями Православной Церкви Украины. 20 февраля архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил (Дандар) издал указ «О разрешении на служение Святой Литургии с духовенством иностранных епархий», в котором четко определил ПЦУ как неканоническую структуру, с которой «не может происходить ни служение Святой Литургии, ни доступ к принятию Святых Таин на земле Пражской православной епархии».

Фото: УПЦ

Соответствующие документы опубликовал телеграмм-канал Autokephalia, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Согласно указу иерарха Православной Церкви Чешских земель и Словакии, отныне для служения Литургии с представителями иностранного духовенства на территории Пражской епархии необходимо будет предоставить два документа:

1. Подтверждение высшего митрополита, архиепископа или епископа о том, что данное духовенство является действительным членом православной епархии канонической Православной Церкви, не находится в запрете на совершение богослужений и ни под каким-либо другим каноническим прещением.

2. Подтверждение архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила о возможности служения Святой Литургии с духовенством иностранной Православной епархии на земле Пражской епархии.

Отмечается, что оба эти документа должны быть предоставлены в письменном виде, в исключительных случаях владыка Михал может отойти от этого разрешения в устном порядке. Руководитель религиозной общины должен сделать копии вышеуказанных документов и хранить их в церковном архиве.

«В случае Украинской Православной Церкви, учитывая каноны Православной Церкви, канонической считается Украинская Православная Церковь. Так называемую «Православную Церковь Украины – ПЦУ» считать неканонической, при этом основании не может происходить ни служение Святой Литургии, ни доступ к принятию Святых Таин на земле Пражской православной епархии», – говорится в указе архиепископа.

В документе подчеркивается, что случаи сослужения с духовенством неканонической Церкви на территории Пражской епархии «будут влечь вред не только православной религиозной общине Пражской православной епархии, но и всей Православной Церкви Чешских земель и Словакии».

«За несоблюдение данного приказа виновные лица будут подвергаться наказанию», – резюмируется в указе архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила.
ForUm

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