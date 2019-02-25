Несколько раз на территории монастыря пытались начать восстановительные работы, однако боевые действия не позволяли этого сделать.

Фото: УПЦ

25 февраля Свято-Иверский женский монастырь города Донецка отпраздновал свой престольный день, сообщил сайт Донецкой епархии УПЦ.

«Пятый год мы переживаем эту боль, эти нестроения: продолжаются взрывы. Но, как бы не было тяжело, мы сегодня в престольный день прибыли сюда для того, чтобы возвеличить имя Матери Божией. Возвеличить эту Святыню, которая стоит поруганная, раненная, раны раскрытые…, – сказал митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) во время торжеств. – Мы верим, что Пречистая нам поможет, мы верим, что Она нас заступит, покроет нас Святым Своим Омофором!».

Несколько раз пытались начать восстановительные работы в Иверском монастыре, однако непрекращающиеся боевые действия не дали этого сделать, поделился владыка Иларион.

Не смотря на это за праздничным богослужением собралось много людей.

«Людям небезразлично это место. Как вы видите, за несколько лет - что мы смоли сделать своими силами. Если можно так сказать, обитель всё равно преобразилась: расчищена территория, в храме можно молиться. Всё это сделано не только благодаря нашим стараниям, но, конечно, молитвами и с помощью нашего правящего архиерея <…> Я верю, что молитвами Матери Божией, молитвами нашего Правящего архиерея, его заботой и трудами, и нашими стараниями Матерь Божия возродит это место», – подчеркнула настоятельница Свято-Иверского женского монастыря города Донецка игуменья Михаила (Шевченко).

В 2014-м году монастырь и прилегающее к нему кладбище оказались практически разрушенными в ходе проведения АТО. По благословению правящего архиерея Донецкой епархии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало) уже почти год в Иверском монастыре еженедельно служат Литургию.