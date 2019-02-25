Свято-Николаевская община села Жидычин Волынской епархии Украинской Православной Церкви 24 февраля собралась на литургию в доме своего настоятеля протоиерея Владимира Гелеты. Всего в этот день в домовом храме молилось около 200 человек.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Вместе с настоятелем Богослужение совершал его сын, второй клирик храма иерей Роман Гелета, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Свято-Николаевский храм УПЦ села Жидычин стал объектом рейдерского захвата двумя днями ранее.

Рейдеры, возглавляемые представителями Киевского патриархата, срезали замки с дверей храма и завладели им. Община, которая перед тем высказала на приходских собраниях свое желание сохранить юрисдикцию УПЦ и не переходить ни в какие новые созданные религиозные структуры, была отстранена от храма силовыми методами. При этом пострадали жены священнослужителей - матушка Лилия и матушка Елена Гелеты.