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Громада Успенского мужского монастыря села Иваничевского района Волыни на собрании приняла решение о переходе к ПЦУ.

Собрания проходили в помещении местной школы, сообщается на сайте района.

Как стало известно впоследствии, в этот же день в монастыре проводили альтернативное собрание. Они собрали сторонников Московского патриархата, которые проголосовали за недопущение перевода монастыря в ПЦУ.

Успенский мужской монастырь – православный мужской монастырь, основанный в 1643 году Адамом Киселем. После смерти в 1653 году основатель похоронен в Свято-Успенской церкви монастыря. 

Бывший наместник Низкиницкого монастыря – ныне наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел Лебедь.

«Там настоятель отличился тем, что разрушил уникальный барочный иконостас XVIII века, который находился в храме, а также фамильные гербы рода Киселев», - говорится в сообщении.

В Низкиницком монастыре также служил волынский священник Виктор Мартыненко.

Напомним, отец Виктор Мартыненко известен тем, что в 2014 году посоветовал митрополиту Павлу (Лебедю) поцеловать Януковича в с...ку, но не сравнивать от имени всей церкви президента-убийцу с Иисусом Христом. Одиозный владыка Павел за такие слова проклял Мартыненко «во имя Отца и Сына и Святого Духа».
ForUm

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