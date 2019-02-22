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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

«Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии в Украине» - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине», - написал он в Twitter.

 


 

 

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после оккупации Крыма Россией. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские «добровольцы».

По данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года, за время конфликта погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч – ранены.
ForUm

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