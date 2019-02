Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

«Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии в Украине» - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине», - написал он в Twitter.

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of 🇷🇺 aggression in 🇺🇦.



Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1