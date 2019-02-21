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В Нещеровской обители появилась ещё одна святыня - икона афонского подвижника ХХ века старца Иосифа Исихаста с частью мощей.

Фото: УПЦ

Празднование памяти старца Иосифа установлено в первое воскресение по Успении, сообщают в Нещеровском Спасо-Преображенском монастыре.

«Стараниями нашего владыки Ионы в монастырь прибыла икона святого старца Иосифа Исихаста с частью его святых мощей. Братия очень почитает этого великого афонского подвижника ХХ века, учителя умного делания и исихазма», – поясняют в обители.

Так как день памяти старца Иосифа совпадает с Успением Богородицы, а братия хотели бы совершать отдельное торжественное богослужение в честь преподобного, наместник монастыря, архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), установил для обители праздновать память старца Иосифа Исихаста в ближайшее воскресение по Успении.

Иосиф Исихаст – выдающийся подвижник благочестия XX века, духовный наставник многих афонских монахов. С именами учеников Иосифа связано обновление 6 из 20 афонских монастырей и многих обителей за пределами Афона.
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