За признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ явно проглядывается стратегия Фанара по установлению его власти над другими Православными церквями. Об этом в интервью газете Эстонской Православной церкви «Православный собеседник» сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви Антоний (Паканич).

Фото: Митрополит Антоний

По словам иерарха, в томосе четко указано, что ПЦУ признает своим главой Константинопольский патриархат, сообщают «Украинские новости».

«Признает, что особо подчеркивается в документе, "как и другие Патриархи и Предстоятели". Эта знаковая по своему смыслу формулировка наталкивает на мысль о том, что ситуация с "ПЦУ" может служить прологом к полномасштабной легализации претензий Фанара на руководство другими Поместными Церквями. Ведь те Церкви, которые пойдут на признание "ПЦУ" и будут считать дарованный ей томос легитимным, де-факто согласятся с тем, что Константинопольский патриархат является и их главой», - отметил владыка Антоний.

Вслед за этим, уверен митрополит, может последовать тотальное обнуление и выхолащивание самого понятия «автокефалия».

«На бумаге все Церкви будут оставаться якобы независимыми, а на деле все реальные полномочия по управлению ними постараются закрепить за Вселенским престолом», - считает управделами УПЦ.

Также митрополит опровергнул информацию о том, что в ПЦУ перешло более 200 общин УПЦ.

«В действительности в ПЦУ перешло около 40 храмов. Практически столько же были отобраны у нас в результате рейдерских захватов. В остальных же случаях присутствуют различные конфликтные ситуации, которые инспирируются извне, а не разворачиваются внутри религиозных общин», - подчеркнул владыка Антоний.

По его мнению, за этим процессом стоит одна глобальная задача, а именно переведение как можно большего количества приходов УПЦ в состав ПЦУ.

«Успешная реализация данной стратегии позволит ее инициаторам затем манипулятивно утверждать, что большая часть православных верующих Украины поддержала предоставленную Фанаром автокефалию. И что произошла не легализация раскола, а наоборот "долгожданное объединение" украинского Православия"», - резюмировал управделами УПЦ.