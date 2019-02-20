Дрель - один из самых универсальных инструментов, которые вы можете хранить дома. Вы можете ее использовать для того, чтобы просверлить отверстие, прикрутить что-то, перемешать раствор и т.д. Потому купить электродрель для дома - может быть очень хорошей идеей.
Какие задачи помогает решить дрель электрическая?
Если вы решили купить мощную электродрель, вам нужно обратить внимание на следующие параметры. Проводная дрель обладает высокой мощностью и меньшей массой, чем беспроводные модели с аналогичными возможностями. Номинальная мощность усилителя отражает мощность проводной электрической дрели. Стабильное питание означает большее время работы и отсутствие необходимости останавливаться, чтобы перезарядить батарею, но шнур ограничивает мобильность. В зависимости от того, как далеко ваше рабочее место находится от электрической розетки, может потребоваться удлинитель.
В Украине есть широкий выбор электродрелей (https://dnipro-m.ua/elektroinstrument/udarnye-dreli/ ). И купить нужную модель - не проблема. Большинство моделей работает от электросети, что дает им большую приспособляемость и диапазон скоростей.
Дрель должен быть безопасным и удобным в использовании. Он должен быть способным сверлить большинство материалов по всему дому, включая дерево, каменную кладку и мягкую сталь.
Электродрель. Цена и функции
Цена на электрическую дрель зависит от нескольких ключевых параметров:
- Мощность любого инструмента - очень важна и должна быть одной из первых вещей, которую вы проверяете. Она показывает, с какими материалами вы сможете работать.
- Перед тем, как купить дрель электрическую, проверяйте скорость вращения сверла. Часто она регулируется силой давления на спусковой механизм. Вы можете регулировать скорость двигателя, увеличивая или уменьшая силу нажатия на курок в зависимости от типа просверливаемого материала.
Часто это трудно сделать точно, и вы можете остановиться на двухскоростной или переменной дрели. И выбирать одну из нескольких установленных скоростей, которые подходят для материала, который вы сверлите.
- Размер патрона. Проверка дает приблизительное понятие о самом большом отверстии, которое можно сделать. Особенно, если покупаете ударную электрическую дрель.
- Большинство электрических дрелей оснащены патроном 10 мм или 13 мм. Затянутый полностью, он держит 1,5 мм бит, что позволяет вам справиться с очень тонкой работой. Наибольший размер бита, который вы можете использовать, зависит от типа материала, который вы сверлите.
- Все электрические дрели имеют ключ, который используется для регулировки патрона. У него есть зубчатый конец, который входит в зацепление с зубцами на патроне, позволяя ему открываться и закрываться. Принимая решение о покупке дрели, убедитесь, что ключ плавно входит в зацепление с зубьями на патроне и что его удобно держать и использовать. Это предотвращает быстрое повреждение патрона.
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