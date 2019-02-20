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Дрель - один из самых универсальных инструментов, которые вы можете хранить дома. Вы можете ее использовать для того, чтобы просверлить отверстие, прикрутить что-то, перемешать раствор и т.д. Потому купить электродрель для дома - может быть очень хорошей идеей.

Какие задачи помогает решить дрель электрическая?

Если вы решили купить мощную электродрель, вам нужно обратить внимание на следующие параметры. Проводная дрель обладает высокой мощностью и меньшей массой, чем беспроводные модели с аналогичными возможностями. Номинальная мощность усилителя отражает мощность проводной электрической дрели. Стабильное питание означает большее время работы и отсутствие необходимости останавливаться, чтобы перезарядить батарею, но шнур ограничивает мобильность. В зависимости от того, как далеко ваше рабочее место находится от электрической розетки, может потребоваться удлинитель.

В Украине есть широкий выбор электродрелей (https://dnipro-m.ua/elektroinstrument/udarnye-dreli/ ). И купить нужную модель - не проблема. Большинство моделей работает от электросети, что дает им большую приспособляемость и диапазон скоростей.

Дрель должен быть безопасным и удобным в использовании. Он должен быть способным сверлить большинство материалов по всему дому, включая дерево, каменную кладку и мягкую сталь.

Электродрель. Цена и функции

Цена на электрическую дрель зависит от нескольких ключевых параметров:

  1. Мощность любого инструмента - очень важна и должна быть одной из первых вещей, которую вы проверяете. Она показывает, с какими материалами вы сможете работать.
  2. Перед тем, как купить дрель электрическую, проверяйте скорость вращения сверла. Часто она регулируется силой давления на спусковой механизм. Вы можете регулировать скорость двигателя, увеличивая или уменьшая силу нажатия на курок в зависимости от типа просверливаемого материала.

    Часто это трудно сделать точно, и вы можете остановиться на двухскоростной или переменной дрели. И выбирать одну из нескольких установленных скоростей, которые подходят для материала, который вы сверлите.

  3. Размер патрона. Проверка дает приблизительное понятие о самом большом отверстии, которое можно сделать. Особенно, если покупаете ударную электрическую дрель.
  4. Большинство электрических дрелей оснащены патроном 10 мм или 13 мм. Затянутый полностью, он держит 1,5 мм бит, что позволяет вам справиться с очень тонкой работой. Наибольший размер бита, который вы можете использовать, зависит от типа материала, который вы сверлите.
  5. Все электрические дрели имеют ключ, который используется для регулировки патрона. У него есть зубчатый конец, который входит в зацепление с зубцами на патроне, позволяя ему открываться и закрываться. Принимая решение о покупке дрели, убедитесь, что ключ плавно входит в зацепление с зубьями на патроне и что его удобно держать и использовать. Это предотвращает быстрое повреждение патрона.
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