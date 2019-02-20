За окном таит снег и виднеется зеленая трава, а в воздухе пахнет весной. Весна уже совсем близко, а значит приближается 8 марта – всемирный женский день и многие мужчины сломя голову начинают думать о подарке своим дорогим женщинам. Конечно же, в приоритете настоящий весенний букет тюльпанов, но что делать и что дарить, если хочется купить хороший подарок к 8 марта? Интернет-магазин VICshop.com.ua приглашает всех мужчин в свой каталог профессиональных товаров для ухода за волосами - фены, плойки, утюжки, гофрешки и прочие маленькие женские радости, которые помогают им быть еще красивее.

Почему именно профессиональный инструмент? В последние годы наметилась тенденция покупки женщинами профессионального инструмента для домашнего использования, поскольку он качественный и функциональный, способный работать долгие годы. Специалисты магазина ВИКшоп предлагают мужчинам присмотреться к товарам торговой марки BaByliss PRO. Это лидирующий бренд не только в Украине, но и во всей Европе, пользуется большой популярностью среди парикмахеров и стилистов по всему миру. Самым беспроигрышным вариантом будет покупка профессионального фена BaByliss PRO https://vicshop.com.ua/parikmaherskie-instrumenty/professionalnye-feny-dlya-volos/feny-babyliss/, а если у Вашей дамы уже есть хороший фен, то можно купить утюжок для волос – фен и утюжок нужны каждой девушке в обязательном порядке. Обратите внимание, что на рынке Украины присутствуют несколько торговых марок BaByliss, поэтому важно не путать их. BaByliss Paris – это бытовое направление, которое можно найти практически в любом супермаркете техники, а вот BaByliss PRO - это профессиональный инструмент, который продается только в специализированных магазинах.

Почему советуем в качестве подарка именно фен для волос? Фен – это самый первый и необходимый инструмент, чтобы привести волосы в порядок после их мытья. К счастью мужчин украинские женщины самые красивые в мире, поэтому важно ценить эту красоту и во всем ей способствовать. После мытья головы волосы слишком растрепаны, их необходимо высушить и правильно уложить, поэтому и нужен хороший мощный фен с системой ионизации. Другое дело выпрямитель для волос – это второй шаг на пути к идеальным волосам и здесь Вы так же можете смотреть в сторону выпрямителей BaByliss PRO. Техника очень надежная и живучая, поэтому сегодня это должен быть фен, а на следующий год обязательно утюжок.

Для самых требовательных мужчин мы подобрали некоторые рекомендации, относительно модельного ряда, чтобы Вам не приходилось изучать вопрос и ломать голову какую модель купить. Прежде всего рекомендуем Вам лучшее что есть – модель ItaliaBrava и Rapido – это как роллс ройс фенов, правда цена немного кусается. Если говорить о популярных и проверенных долгими годами моделях – это Caruso, Veneziano, Prodigio, Vulcano, Luminoso – настоящие итальянские модели с великолепным качеством. Так же Вы можете смело обращаться в магазин за квалифицированной помощью и специалисты обязательно Вам подберут именно то, что нужно.

Источник – vicshop.com.ua