Арест земельного участка произвели в связи с тем, что полиция открыла уголовное производство, касающееся монастыря.

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Шумский районный суд Тернопольской области арестовал земельный участок площадью 1,22 га, который Великозагаецкий сельский совет отвел Загаецкому мужскому монастырю УПЦ в честь святителя Иоанна Милостивого для строительства и обслуживания «религиозных и общественных» зданий, сообщило украинское интернет-издание «Главком».

Аресту предшествовало уголовное производство, которое местная полиция открыла по делу о «злоупотреблении служебными обязанностями».

Депутаты Великозагаецкого сельского совета 17 декабря 2015 года утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование Загаецкому мужскому монастырю Тернопольской епархии УПЦ, который находится в селе Малые Загайцы на улице Новосельная, 33-А. По этому же адресу расположен монастырский комплекс с церковью в честь святого Иоанна Милостивого (1636 год), корпус келий конца XVIII века и Святые ворота, которые воздвигли в 1898 году. Все эти сооружения являются памятником архитектуры местного значения.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сессия Великозагаецкого сельского совета при решении вопроса о данном земельном участке вышла за пределы своих полномочий. По мнению полиции, решение, которое принял сельский совет, противоречит ст.117 Земельного кодекса Украины относительно передачи земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность, или земельных участков коммунальной собственности в государственную собственность, а также ст. 122 указанного Кодекса относительно полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность или в пользование.

3 января 2019 года Кременецкая местная прокуратура Тернопольской области внесла сведения о данном факте в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).