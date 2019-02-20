Представители Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви провели встречу с Мониторинговой миссией ОБСЕ.
Фото: haydzayn.com
Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ, 19 февраля в офисе миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске состоялась встреча Священнослужителей Ивано-Франковской епархии УПЦ с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
В ходе встречи обсуждались вопросы религиозной свободы, соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.
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