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Представители Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви провели встречу с Мониторинговой миссией ОБСЕ.

Фото: haydzayn.com

Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ, 19 февраля в офисе миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске состоялась встреча Священнослужителей Ивано-Франковской епархии УПЦ с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В ходе встречи обсуждались вопросы религиозной свободы, соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.
ForUm

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