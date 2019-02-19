18 февраля под председательством Архиепископа Кипрского Хризостома состоялось внеочередное заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви, которое было посвящено украинской церковной вопросу.

Фото: Ромфея

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви опубликовал текст коммюнике Священного Синода Кипрской Православной Церкви в переводе с греческого языка.

«Коммюнике заседания Священного Синода Кипрской Церкви по украинскому церковному вопросу

Священный Синод Кипрской Церкви собрался сегодня, в понедельник, 18 февраля 2019, на внеочередное заседание под председательством Его Блаженства Архиепископа Кипрского Хризостома и подробно обсудил тему автокефалии Украинской Церкви, которая, поскольку получила развитие, касается вопроса единства [всей] Православной Церкви.

Осознавая ответственность Кипрской Церкви перед лицом всей Православной Церкви, как одной из древних автокефальных церквей, получившей автокефалию от Вселенского Собора и стоящей вне всякой национальной розни или вмешательством в юрисдикцию и право, а также не имея в том никакой собственной выгоды, Священный Синод решил изложить свою точку зрения по позициям и принципам, которыми следует руководствоваться в отношениях между Православными Церквами, с верой в то, что соблюдение этих принципов может помочь выходу из кризиса.

1. Каждый народ имеет право с получением национальной независимости стремиться к церковной автокефалии. Это [право] обеспечено священными канонами («пусть церковные права, касающиеся границ, меняются вместе с государственным управлением»).

2. Если искренность является необходимой для спокойного сосуществования простых верующих, в то время, как неискренность подрывает отношения между ними, то тем более это касается отношений между Церквами. Насколько стабильными и искренними являются отношения между нашими Церквами тогда, если, несмотря на единогласно принятые на соборах Предстоятелей Православных Церквей в 2014 и 2016 годах решения относительно созыва Святого и Великого Собора, четыре Церкви, без всякой существенной на то причины, не берут в нем участия? Как отвечаем мы на призыв Господа: «ваше же слово пусть будет: да - да, нет - нет» (Мф. 5:37)? Еще больше удивляет призыв к консенсусу апостериори от тех Церквей, которые сначала сами его нарушают, а после того призывают его придерживаться. До этого был дан исчерпывающий ответ, который приняли все участники собора Предстоятелей в 2016 году. Согласие (консенсус) касается каждой Церкви, присутствующей на Соборе, и не содержитв себе возможности волюнтаристского препятствование в принятии решений. Если одна или две Церкви не согласны с каким-то решением, то их несогласие фиксируется, но решение подписывают все. Голос канонов является четким: «пусть побеждает мнение большинства».

3. Какую серьезность мы, православные, демонстрируем всему остальному христианскому и нехристианскому миру, когда, решая серьезные проблемы, мы не можем прийти к согласию в том, каким образом подписывать согласованные вопросы? Так мы убеждаем в том, что мы своей жизнью придерживаемся Господней заповеди «кто хочет быть между вами первым, пусть будет последним» (Мк. 9:35)? Если бы согласие о провозглашении автокефалии, которой удалось достичь на V-й Предсоборном Совещании, не было отменено из-за отсутствия согласия относительно способа подписания Томоса об автокефалии, разве сегодняшняя проблема имела бы место?

4. Насколько мы рискуем верой, когда прерываем евхаристическое общение между нашими Церквами! Разве возможно, чтобы какое-то церковное решение прекращало действие Святого Духа в храмах, действующих под юрисдикцией другой Церкви? Призыв апостола Павла является четким - мы должны доказывать, что стараемся «сохранять единство духа в союзе мира», и подтверждать, что мы «одно тело и один дух ... один Господь, одна вера, одно крещение» (см. Еф. 4: 3-5). Божественная Евхаристия, по которой освящается народ, должна оставаться за чертой церковных споров.

5. Прекращение поминовения Предстоятеля другой Церкви по любым административным или юрисдикционным причинам, не свидетельствует о наличии православного смирения. Когда подобные искушения и скандалы наносят страдания нашим верным, то мы, как церковное руководство, подаем им плохой пример. К сожалению, это происходит уже не впервые. Есть случай [прекращение общения] между Антиохийским и Иерусалимским Патриархатами, а также более древние случаи между Вселенским и Иерусалимским Патриархатами, и между Вселенским Патриархатом и Афинами.

6. Двухтысячелетний опыт Кипрской Церкви, и всей Православной Церкви в целом, дает нам основания сомневаться в возможности узаконивания «задним числом» тех хиротоний, которые были совершены запрещенными, отлученными и подданными анафеме епископами. Запрет, отлучение и анафему отдельных лиц, которые стали инициаторами украинского кризиса, признали все православные. Право апелляции, когда она подается, должно иметь определенные ограничения по срокам ее подачи [по этим правам] и его рассмотрения.

Если мы будем искренне следовать изложенным принципам и проявим готовность соответствовать канонам Православной Церкви, то не только украинская проблема, но и все другие вопросы, которые приносят трудности Церкви, будут решены.

Что касается конкретного вопроса автокефалии Украинской Церкви, мы считаем, что:

Объявление о предоставлении автокефалии Украинской Церкви Вселенским Патриархатом произошло с целью примирения и достижения единства местной Церкви. Эту цель мы не подвергаем сомнению. Однако, на сегодняшний день эта цель не является достигнутой.

Было бы логичным дать определенное разумное время для того, чтобы стало видно результат. Если цель не будет достигнута, то мы ожидаем от Вселенского Патриарха, чтобы он, пользуясь своей координационной ролью, которую ему предоставляет его место первого в Православном мире, собрал или Всеправославный Собор, или Совещание Предстоятелей для решения этого вопроса. Главной нашим заботой должно быть спасения народа Божия, живущего там [в Украине].

Однако и в случае достижения единства вокруг нового церковного руководства, Вселенский патриархат должен опять же найти способ успокоения сознания верующих относительно действительности хиротоний и таинств, совершаются этим руководством.

Также, понимая чувствительность российского народа по отношению к месту, где получили Крещение их предки, Вселенский Патриархат должен позаботиться о том, чтобы обеспечить там соответствующую юрисдикцию.

Кипрская Церковь оставляет себя в распоряжении всех заинтересованных в примирении Церкви, «которую Господь приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).

Священная Архиепископия Кипра,

18 февраля 2019»

Как сообщалось, согласно решениям Синода, который состоялся 18 февраля, Кипрская Церковь не собирается признавать ПЦУ в ее существующем статусе.