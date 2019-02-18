Приготовить йогурт просто. Необходимо смешать теплое молоко и закваску, температура смеси должна колебаться в районе 37-40 °C, но при этом не превышать верхнего порога, чтобы полезные бактерии начали свою работу.

Мы — это то, что мы едим. От качества пищи во многом зависит состояние нашего здоровья, внешний вид и работоспособность. Основа рациона должна состоять из свежих овощей, нежирных сортов мяса, птицы, морской рыбы, фруктов, круп и, конечно же, молочных продуктов. Йогурт — универсальный продукт, который может быть заправкой для салата или вкусным десертом в зависимости от добавок. Проблема заключается в том, что купить натуральный йогурт практически невозможно. На полках магазинов в красивых и многообещающих баночках находится субстанция, которая содержит огромное количество консервантов, ароматизаторов и подсластителей. Никакой пользы от таких йогуртов нет. Если вы хотите получать пользу и удовольствие от молочнокислого лакомства, готовьте йогурт сами — с вкусными заквасками VIVO сделать это очень легко.

Приготовить йогурт просто. Необходимо смешать теплое молоко и закваску, температура смеси должна колебаться в районе 37-40 °C, но при этом не превышать верхнего порога, чтобы полезные бактерии начали свою работу. Идеально, если у вас есть йогуртница, но и обычная кастрюля, укутанная одеялом, вполне подойдет для приготовления вкусного продукта. Время приготовления 8 часов, то есть сделав перед сном заготовку, утром на завтрак вы сможете наслаждаться легким натуральным йогуртом.

По своему вкусу можно добавлять различные наполнители: ягоды, кусочки фруктов, злаки, мелко нарубленную зелень. Йогурт может служить заправкой для овощного салата.

На сайте zakvaski.com можно купить закваски не только для йогурта, но и для кефира, твердых сыров, симбилакта, сметаны, кваса и других продуктов, которые обогатят рацион.

Невозможно переоценить пользу кисломолочных продуктов. Если цельное молоко подходит не всем, сквашенные бактериями продукты полезны для большинства людей. Йогурт, кефир, ряженка — полноценные источники белка и кальция, они очень нужны детям и людям, ведущим активный образ жизни. В пожилом возрасте также предпочтительней пить кефир, так как молоко плохо переносится в более зрелые годы. Также кисломолочные продукты благотворно влияют на пищеварительную систему, улучшают моторную функцию кишечника, способствуют нормализации веса и укреплению скелета, помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, а значит, укрепляют иммунитет.

Выбирайте лучшее для себя и своих близких, питайтесь вкусно и сбалансировано.