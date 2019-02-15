Сегодня, 15 февраля, начал действовать безвизовый режим между Украиной и Уругваем, сообщило Посольство Украины в Аргентине.

«Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть возобновлен на другой срок в 90 дней», - отметили в ведомстве.

Для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).

Украина имеет безвизовый режим с 86 странами и упрощенный – с 54.

Как сообщал ForUm, в сентябре 2018 министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке во время участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписал с уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.