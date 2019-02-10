Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за полицейского, который выкрикнул «ложись, Бандера» при задержании активистов возле Подольского управления полиции 9 февраля. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Громадське.

«Я лично прошу прощения за действия этого сотрудника, считаю, что это недопустимо. Эти сотрудники будут наказаны. Нам есть над чем работать. Мне лично стыдно», - сказал Крищенко.

Он также добавил, что понимает все исторические события, которые происходят сейчас в Украине.

«Этот сотрудник будет наказан. Нам есть, над чем работать», - сказал руководитель полиции Киева.

Впрочем он отметил, что пока имена правоохранителей не может разглашать, поскольку сейчас проводят досудебное расследование.

Пока ни один из сотрудников полиции не отстранен, случай каждого полицейского будут рассматривать отдельно. Он также сказал, что решение относительно действий правоохранителей должно выносить Государственное бюро расследований.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов.

После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.

В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже всех задержанных отпустили.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий полицейскими во время задержания активистов.