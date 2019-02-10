Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что по результатам вчерашних событий относительно задержания на Контрактовой площади представителей организации С14 и избиения активистов под зданием Подольского райотдела назначено два служебных расследования. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает УНИАН.

«Служебные расследования будут проведены по всем фактам, по всем действиям полиции. Я уже назначил служебное расследование относительно первого задержания молодых людей. Другое служебное расследование будет проводить центральный аппарат Национальной полиции», - сказал Крищенко.

Он отметил, что на сегодняшний день ни один сотрудник полиции не отстранен от исполнения должностных обязанностей. «Мы только начали служебное расследование и дадим оценку действиям каждого. Если человек, по моему мнению, сможет влиять на ход служебного расследования, он будет отстранен. В настоящее время никто не отстранен», - отметил руководитель столичной полиции.

По его данным, пока нет никаких результатов относительно того, кто бы мог быть причастен к избиению активистов возле райотдела полиции.

Вместе с тем Крищенко заявил, что спецподразделение, которое вчера штурмовало активистов, не имеет никакого отношения к бывшему «Беркуту»: «Это подразделение - это не реформированный или переименованный («Беркут». - Ред.). Состав этого подразделения обновлен на 70%». Вместе с тем, он не назвал сколько именно бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД «Беркут» остались работать в КОРДе, заявив, что это большое подразделение, и он не помнит.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов.

После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.

В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже всех задержанных отпустили.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий полицейскими во время задержания активистов.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за полицейского, который выкрикнул «ложись, Бандера» при задержании активистов.