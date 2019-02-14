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Десница великомученика Евстафия Плакиды посетит города Днепропетровской епархии УПЦ с 17 февраля по 9 марта.
Святыня прибудет для поклонения верующих.

Фото: УПЦ

Днепропетровщины из ставропигиального женского монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери урочища Кипячее  Житомирской области, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Десницу встретят в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра, где она пробудет с 17 по 24 февраля.
Затем святыня будет доставлена в Новомосковск, Павлоград, Синельниково, Покровское, Васильковка, Межевую, Петропавловку и 8 марта вернется в Днепр – в Тихвинский женский монастырь.

9 марта состоятся торжественные проводы святыни.

Согласно преданию, Святой Евстафий (II в.) служил военачальником в Риме, за милосердное отношение к бедным был удостоен явления Христа: увидел Лик на рогах оленя, которого преследовал на охоте. По велению Господа крестился вместе с женой и двумя сыновьями. Смиренно принял тяжелые испытания – смерть слуг, падеж скота, разлуку с семьей. 15 лет провел на работах в Египте, во время войны был призван императором в Рим. Чудесным образом воссоединился с женой и сыновьями, с почестями и славой завершил военные действия. За отказ отпраздновать победу торжественным жертвоприношением и признание себя христианином отдан вместе с семьей на растерзание диким зверям. Оставшись невредимой, семья приняла мученическую смерть в раскаленном медном быке.
ForUm

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