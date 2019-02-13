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Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив в Украину после визита в США.

Фото: Епископ Гедеон во время визита в США / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Гедеон сообщил в среду вечером на своей странице в Фейсбук. 

«Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию!», - написал он.

Подробности  рассказал секретарь епископа Гедеона протодиакон Антоний в прямом включении из Бориспольского аэропорта. 

«Задержали в Бориспольском аэропорту и владыку депортируют. Куда депортируют - неизвестно. Родился он в Украине и на данный момент лишен гражданства, поэтому куда депортируют  - непонятно», - рассказал секретарь епископа Гедеона.  

Также он сообщил, что прошел таможню, поэтому не имеет возможности находиться рядом с епископом Гедеоном, а также попросил молитв за наместника Десятинного монастыря.  

Как видно из видеозаписи, сделанной накануне в США, после встречи с конгрессменами, епископ Гедеон не исключал давления со стороны украинских властей. Так, отвечая на вопрос о том, есть ли у него опасения, что после выступления перед правительством США власти Украины усилят давление на УПЦ и на него лично, епископ ответил: «Я не отвечаю за власти Украины. Сейчас никто не может сказать, будет ли давление, или не будет давления».

Как сообщалось ранее, Макаровский Епископ УПЦ Гедеон, наместник Десятинного монастыря столицы 5 февраля, по приглашению властей Соединённых Штатов Америки, посетил конгресс США. Епископ провёл рабочую встречу с конгрессменами правительства. В ходе встречи епископ Гедеон  осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о  нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.
ForUm

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