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Министерство юстиции подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 «Вопросы украинского правописания».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 января этого года Окружной админсуд Киева удовлетворил соответствующий иск, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.

«Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм закона «О Кабинете Министров Украины», правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописания, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции», - рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.  

Как ранее сообщал ForUm, херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что правительство обжалует решение ОАСК, которым оно удовлетворило иск и отменило постановление №437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».
ForUm

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