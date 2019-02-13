В Свято-Серафимовском мужском монастыре в селе Кривец Богородчанского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила 13 февраля в 12:46.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, все здание было охвачено огнем.
К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава и 8 единиц техники.
В 13:48 пожар локализован на площади 225 кв. метров.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти рядом стоящее здание.
Жертв и пострадавших нет.
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