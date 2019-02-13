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В Свято-Серафимовском мужском монастыре в селе Кривец Богородчанского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила 13 февраля в 12:46.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, все здание было охвачено огнем.

К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава и 8 единиц техники.

В 13:48 пожар локализован на площади 225 кв. метров.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти рядом стоящее здание.

Жертв и пострадавших нет.
ForUm

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