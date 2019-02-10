Государственное бюро расследований провело допросы свидетелей, потерпевших и полицейских в рамках уголовного производства по факту избиения правоохранителями активистов возле здания Подольского управления Национальной полиции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего вчера около 17:00 возле здания Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве. В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших лиц и 8 полицейских», – говорится в сообщении.

В ГБР отметили. что из Подольского управления Национальной полиции изъято и исследуется видео с камер наблюдения. Продолжаются другие неотложные следственные действия.

«Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото- и видеоматериалы с места событий», – сказано в сообщении.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов.

После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.

В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже всех задержанных отпустили.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий полицейскими во время задержания активистов.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за полицейского, который выкрикнул «ложись, Бандера» при задержании активистов.

По результатам событий полицией назначены два служебных расследования.