Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел отправил игумену афонского монастыря Ксенофонт архимандриту Алексию письмо. Письмо содержит призыв «Возвысьте свой голос и не становитесь раскольником!».
Фото: Romfea.gr
Также Одесский митрополит УПЦ призвал наместника афонского монастыря не сослужить с главой Православной Церкви Украины Епифанием, говорится в письме, которое опубликовало греческое информагентство Romfea.gr.
Отмечается, что митрополит Агафангел обратился с игумену обители Ксенофонт, поскольку Святая Гора Афон, не одобряет признание новой Церкви Украины.
«Кто будет сослужить с раскольниками, сам становится раскольником», - говорится в обращении.
Отмечается, что архимандрит Алексий и его монастырь поддерживают дружеские отношения и имеют особые связи с православным народом Украины.
Как отмечается в письме, также митрополит призвал игумена монастыря Ксенофонт, который принял участие и в торжествах и в официальной делегации Вселенского Патриархата, «возвысить свой голос за единство Церкви в надежде, что его услышит Вселенский Патриарх, и последовать путём, которым пошли Предстоятели Антиохийской и Польской Православных Церквей».
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