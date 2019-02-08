Константинопольский патриархат оказывал давление на Поместные Церкви, однако эти усилия оказались безуспешными. Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческому информационному агентству «Ромфеа».

Фото: митрополит Иларион / pravoslavie.ru

Перевод интервью опубликован на сайте patriarchia.ru.

В частности, давление оказывалось накануне интронизации главы Православной Церкви Украины Епифания.

«Не секрет, что накануне мероприятий в Киеве на Поместные Церкви оказывалось сильное давление с целью добиться направления их представителей не в Москву (1 февраля), а в Киев (3 февраля). Все эти усилия оказались тщетными. Даже те Церкви, что по тем или иным причинам не смогли прислать делегации на торжества в Москву, прислали свои поздравления. И мы благодарны всем Поместным Церквам за то, что ни одна из них не откликнулась на приглашение лидера ПЦУ прибыть в Киев — и ни одна не ответила ему хотя бы формальными поздравлениями», - сказал митрополит Иларион.

Также он отметил, что сторонники ПЦУ оказывают политическое и административное давление.

«Наши оппоненты и сторонники ПЦУ в Украине и за ее пределами рассчитывают на рычаги политического и административного давления, они готовы применять насилие — и открыто это демонстрируют. Мы же, по слову апостола, «для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных» (1 Тим. 4:10).

Позиция Константинопольского Патриархата внутренне противоречива, и потому нежизненна. Несложно посмотреть старые фотографии и сравнить интронизацию митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в 2013 году с нынешней лже-интронизацией Епифания Думенко. И там, и там от лица Константинополя поздравлял митрополит Галльский Эммануил. Но это — единственное сходство двух событий. На интронизации Блаженнейшего Онуфрия были делегации всех Поместных Православных Церквей. На мероприятии 3 февраля никого, кроме константинопольских делегатов, не было», - подчеркнул владыка.

Митрополит Иларион отметил, что «Константинополь, по сути, пытается сделать сейчас то, против чего выступал столько лет на территории диаспоры: создать «параллельную» иерархию на одной и той же канонической территории, и притом — путем уничтожения уже существующей на этой территории канонической Церкви. В этом еще одно противоречие их позиции: пытаясь объединить Православие в Украине, они углубляют раскол; пытаясь объединить Православие диаспоры, подрывают его на многие годы вперед».