Україна в Радбезі ООН: Єдиний спосіб закінчити цю війну – це протистояти її причині – російській агресії

Українська делегація в ООН вважає, що Радбез має підтримати ініційовану Францією резолюцію Ради Безпеки із закликом до повного, негайного та беззастережного припинення вогню між Росією та Україною.

Про це заявила в четвер, 31 липня, у Радбезі заступниця постпреда України Христина Гайовишин, передає Укрінформу.

На засіданні, скликаному Росією, Франція, не вдаючись у деталі проєкту резолюції, наголосила, що «продовжує закликати Радбез вимагати негайного припинення вогню».

Своєю чергою, Гайовишин закликала «всіх членів РБ підтримати ініційовану Францією резолюцію із закликом до повного, негайного та беззастережного припинення вогню між Російською Федерацією та Україною».

«Припинення вогню, яке застосовуватиметься на суші, на морі та в повітрі, створить необхідні умови для миру відповідно до Статуту ООН, – додала вона. – Зараз настав час для Радбезу об’єднатися, продемонструвати єдність і рішучість, необхідні для того, щоб допомогти закінчити цю війну».

Гайовишин назвала скликання Росією Ради Безпеки «цинічним і морально огидним», наголосивши, що Москва намагається подати себе жертвою, хоча саме вона веде найбільшу агресивну війну в Європі з часів Другої світової.

«Немає двох сторін, які атакують цивільне населення, – наголосила вона. – Є одна країна - Росія, одна проблема для миру та безпеки в Україні, в нашому регіоні та в усьому світі».

Дипломатка нагадала, що воєнна машина Росії підтримується Іраном і КНДР, що є прямим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки та основоположних норм міжнародного права. За її словами, Москва отримує товари подвійного призначення через китайські компанії, що дає їй змогу продовжувати агресію.

Гайовишин закликала міжнародну спільноту зупинити постачання технологій, які підживлюють війну, та наголосила на необхідності виконання вже введених санкцій.

«Як таке можливо, що російські громадяни, які перебувають під санкціями, все ще вільно літають і беруть участь у міжнародних заходах, ніби нічого не сталося?» – зауважила вона, маючи на увазі участь очільниці Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко у саміті жінок-спікерів парламентів, що проходив у Женеві.

Гайовишин також наголосила, що «московський режим не зупиниться сам по собі. Якщо йому не протистояти, він продовжуватиме шлях убивств і руйнувань – агресії, окупації, зґвалтувань, тортур, депортації дітей».

Вона зауважила, що мир не буде досягнутий шляхом умиротворення чи зрівнювання агресора і його жертви.

«Не бійтеся Росії, – сказала Гайовишин, звертаючись до членів РБ. – Не дайте ввести себе в оману й не піддавайтеся пропагандистським маніпуляціям. Єдиний спосіб закінчити цю війну – це протистояти її причині – російській агресії – єдністю, рішучістю та діями».

Вона закликала подбати про те, щоб через рік Радбез зібрався «не для того, щоб перерахувати жертви, а щоб відзначити відновлення миру, справедливості та безпеки».