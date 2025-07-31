﻿
Столиця

На Київщині викрила схему розкрадання державних грантів на 4 мільйони

На Київщині викрила схему розкрадання державних грантів на 4 мільйони

Поліція викрила схему розкрадання державних грантів на суму майже 4 млн гривень, підозрювані нібито займались створенням садів, але підробляли документи та видавали старі насадження за нові.

Оперативники департаменту кіберполіції викрили керівника агрофірми, який подав недостовірні електронні документи для отримання грантових коштів від Мінагрополітики на створення саду, повідомляє Нацполіція.

Головний економіст відділу одного зі столичних банків здійснила моніторинг виконання умов гранту та у звіті вказала недостовірні відомості щодо використання державних коштів на 3,8 млн грн.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели огляд ділянки із залученням інженера-геодезиста, інженера з технічного нагляду та представника інституту садівництва Національної академії аграрних наук. Спеціалісти виявили ряд порушень умов отримання гранту щодо створення та розвитку садівництва.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів та ведення господарської діяльності на земельній ділянці агрофірми та вилучили низку речових доказів.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Розтрата чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах), а працівниці банку – за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

Раніше СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації.

Теги:

Київська областьполіціягранти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ранні ознаки хвороби Альцгеймера: коли зміни в поведінці сигналізують про проблему
Здоров'я 31.07.2025 14:49:44
Ранні ознаки хвороби Альцгеймера: коли зміни в поведінці сигналізують про проблему
Читати
Реактивні "Шахеди": Ігнат попередив про нову небезпеку під час атак РФ
Війна 31.07.2025 14:28:42
Реактивні "Шахеди": Ігнат попередив про нову небезпеку під час атак РФ
Читати
Названо найкращого гравця місяця в MLS
Спорт 31.07.2025 14:08:14
Названо найкращого гравця місяця в MLS
Читати

Популярнi статтi