Предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав назвал главу Украинской Православной Церкви Епифания самозванцем.
Фото: РИА-Новости
Об этом сообщается на сайте отдела внешних связей РПЦ, передают РИА Новости.
«Православная Церковь Украины существует веками, <...> и у нее есть предстоятель — это Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Нашлись среди высокопоставленных иерархов те, которые решили это опровергнуть <...> и провозгласили вместо канонического Митрополита "митрополитом всея Украины" этого самозванца», —сказал он после литургии в храме святителя Николая Мирликийского в Котельниках (Россия).
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