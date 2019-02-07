также в разделеРелигия
Часовню УПЦ в Антарктиде хотят перевести в ПЦУ вопреки Томосу 8
СМИ: Бывший Винницкий митрополит УПЦ Симеон не допускает к сослужению «коллег» из УПЦ КП и УАПЦ 17
Скандал после Синода ПЦУ: архиереи новой церкви не смогли найти общий язык 54
Патриарх Сербский Ириней: Сербский Афон поддерживает УПЦ 10
В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ 75
Янукович: Раньше никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела Церкви 28
В Минкульте посоветовали приходам, которые не хотят переходить в ПЦУ, создавать новые общины 20
Епископ УПЦ рассказал конгрессменами США о нарушении прав верующих в Украине 31
Порошенко просят по примеру ПЦУ создать независимую от Папы католическую церковь 25
Предстоятель Сербской Церкви о канонизации Патриарха Павла: Он действительно святой человек 19
Экс-митрополит УПЦ Симеон проиграл суд против Киевской Митрополии 51
Усик - о предвыборной кампании Порошенко: Нельзя использовать веру в своих целях 697
Синод ПЦУ оставил Филарету руководство Киевской епархией, но без Михайловского монастыря 19
Болгарский архиерей выразил поддержку УПЦ: С Митрополитом Онуфрием Церковь будет единой, апостольской и соборной 60
Филарет, отсутствовавший на интронизации Епифания, пришел на Синод ПЦУ – снова в патриаршем куколе 64
В Крыму благоустроят территорию купели, где по преданию, крестился святой князь Владимир 18
Академик Толочко: Никакой автокефалии мы не получили. Это по существу мистификация Патриарха и Президента 74
СМИ: У ПЦУ могут отобрать Томос из-за непризнания Поместными Церквями 184

Предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав назвал главу Украинской Православной Церкви Епифания самозванцем.

Фото: РИА-Новости

Об этом сообщается на сайте отдела внешних связей РПЦ, передают РИА Новости.

«Православная Церковь Украины существует веками, <...> и у нее есть предстоятель — это Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Нашлись среди высокопоставленных иерархов те, которые решили это опровергнуть <...> и провозгласили вместо канонического Митрополита "митрополитом всея Украины" этого самозванца», —сказал он после литургии в храме святителя Николая Мирликийского в Котельниках (Россия). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
11
Теги