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Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко выругалась с трибуны ВР, когда перепутала материалы докладов, сообщает «Украинская правда».

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но, выйдя на трибуну, начала говорить о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента.

Когда спикер ВР Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала:

«Бляяя! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста».

Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку «все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов».

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.

Как известно, сегодня у Ирины Луценко день рождения.
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