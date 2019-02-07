Во вторник, 5 февраля, на территории национального заповедника «София Киевская» состоялось первое в истории заседание Синода Православной Церкви Украины.

Фото: ПЦУ

После Синода в новой украинской Церкви возник первый внутренний конфликт, а некоторые архиереи ПЦУ теперь не исключают, что решение этого Синода могут быть не признаны Вселенским Патриархатом, пишет «Главком».

Информация о первом заседании Синода новой церкви в СМИ появлялась несколько раз. Сначала архиереи планировали собраться в понедельник, 4 февраля, сразу после интронизации Епифания. Но в последний момент событие перенесли на вторник 5 февраля. До последнего тайной оставалось то, примет ли участие в Синоде экс-глава УПЦ КП Филарет, поскольку по состоянию здоровья пропустил даже интронизации митрополита Епифания. Однако 90-летний Филарет прибыл в Софию.

Список членов первого состава Синода ПЦУ, который после завершения заседания был озвучен, вызвал вопросы у многих архиереев. Ожидания сводились к тому, что назначение девяти непостоянных из 12 членов Синода не вызовет дискуссий, ведь положения Томоса, предоставленного Православной Церкви Украины, а также принятого ею Устава, четко определяют, кто должен войти в руководящий орган церкви. Все эти документы прописаны так, чтобы состав Синода делал невозможным узурпацию власти одной или несколькими церковными группами, пишет издание.

После завершения Синода архиепископ Евстратий (Зоря) пояснил, что в новой Церкви есть разночтения учредительных документов. По словам Евстратия, в Уставе «написано, что митрополит Киевский назначает девять членов Синода в соответствии со старшинством хиротонии. Слово «назначает» означает, что у предстоятеля, кстати, как и в Константинопольском Патриархате, есть право определять состав Синода», - пояснил Евстратий (Зоря).

При этом он не отрицает, что положение о старшинстве хиротонии «принципиально». По его словам, еще одной причиной именно такого состава Синода является то, что в верхней части списка (по старшинству хиротонии) есть ряд архиереев, не имеющих своих епархий в Украине, а Томосом определено, что в Синод должны войти только архиереи, которые имеют епархии в Украине.

«Митрополит Епифаний консультировался со Вселенским Патриархом, его представителями. Никакого нарушения Томоса. Никакого нарушения Устава в этом нет. Такой состав Синода соответствует тому порядку, который есть и в Константинопольской Патриархии и который введен Уставом Православной Церкви Украины», - заверил Евстратий (Зоря).

Не согласен с таким объяснением один из самых влиятельных архиереев Православной Церкви Украины, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. В то же время он также ссылается на текст Томоса и положения Устава, указывающие на порядок назначения членов Священного Синода.

«Согласно Уставу и Томосу я должен быть членом Священного Синода. Но меня на заседание не пригласили, я на нем не был. Я не имею понятия о том, что это было за собрание, состоявшееся 5 февраля», - сообщил «Главкому» митрополит Михаил.

Митрополит говорит, что событие, которое произошло в Софии, можно назвать архиерейским собранием, но никак не Синодом. При этом он не отрицает, что в Софии присутствовал близкий к нему архиерей - епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон, у которого с Михаилом родство.

«О том, что будет собрание, мне сказал епископ Симеон. Но о том, что это именно Синод, было неизвестно. Я сказал ему, чтобы он оставался (в Киеве). И это правда, он - мой племянник», - рассказал митрополит Михаил.

Также он отметил: «Есть законодательство, есть Устав Церкви, есть Томос, которому только два месяца исполнилось, и по которому мы должны жить. Все остальное - не канонически, неправильно, не имеет права на дееспособность».

Основанием для конфликта могут быть не только разночтения Томоса. После образования новой Церкви между ее архиереями якобы была достигнута устная договоренность о том, что состав Синода будут формировать по квотам, исходя из числа архиереев каждой из Церквей, которые объединились в Православную Церковь Украины. Если в УПЦ КП таких было 42, то в УАПЦ - 15. Но накануне Синода все «переигралось», и этого принципа не придерживались. Об этом «Главкому» рассказал постоянный член Синода Православной Церкви Украины митрополит Львовский Макарий, который, как бывший предстоятель УАПЦ, рассчитывал получить три места в Синоде, но в итоге довольствовался двумя (он и архиепископ Харьковский и Хотинский Герман).

«Есть один человек, который дальше не сдается и руководит так, как ему нравится, и все. Я сказал (на собрании) свое мнение, как бывший предстоятель, чтобы такого больше не было, потому что никто ни с кем не советовался (относительно назначений членов Синода, - «Главком»)», - выразил критику в адрес Филарета митрополит Макарий.

Митрополит даже не исключает обжалования принятых решений.

«Здесь много последствий есть. Есть архиереи, пусть обращаются, если хотят, к Вселенскому Патриархату. Это их право», - заявил Макарий.

О своем непризнании первого Синода ПЦУ заявили и другие архиереи новой церкви.

«Могу поделиться только общими мыслями архиереев ПЦУ. Несмотря на то, что Филарет со своим Синодом (Синод бывшего КП) решили нагло въехать в новую Православную Церковь Украины, по сути это оказался Синод Филарета с приложением трех голосов, вместе взятых, от других Церквей Украины. Так вот! Чтобы не быть многословным, хочу сказать, что архиереи ПЦУ не считают Синод 5-го февраля полномочным», - говорится в заявлении епископа ПЦУ Адриана (Кулика-Богдана), размещенном в соцсетях.